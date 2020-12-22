Какого черта: Чубарову пришло еще одно письмо от карательных органов РФ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров получил на почте письмо от российского апелляционного суда, в котором его с нарушением порядка назвали подсудимым. Он отметил, что "сраные следкомы" продолжают нарушать законодательство Украины на ее же территории. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Еще в дни недавней болезни получил сообщение о том, что в почтовом отделении Укрпочты меня ждет заказное письмо. Сегодня пришел в указанное почтовое отделение, отдал квитанцию работнице, которая вскоре в шкафу, где хранятся почтовые отправления, нашла письмо, адресованное мне ... На конверте получателем письма был указан "подсудимый Чубаров Р.А". Но все написанное выше, только прелюдия к старому вопросу: как долго почтовые отправления карательных органов России, страны - агрессора, в адрес граждан Украины будут оформляться с грубым нарушением порядка, предусмотренного действующим законодательством Украины? Какого черта российские суды, прокуратура и другие сраные следкомы будут продолжать нарушать законодательство Украины на ее же территории?" - написал Рефат Чубаров.

Он отметил, что надеется на помощь руководителя прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игоря Поночовного, постоянного представителя Президента Украины в АРК Антона Кориневича и заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Напомним, в сентябре Чубарову на киевский адрес принесли письмо от "Верховного суда" оккупированного Крыма.