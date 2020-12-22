Стефанчук предложил запретить рекламу на дорогах

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Для уменьшения аварийности на автомобильных дорогах Украины сегодня вместе с коллегами зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах"... Проектом закона предлагается установить запрет располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах", - написал Руслан Стефанчук.

Он отметил, что в частности законопроектом предлагается запретить рекламу:

- на пешеходных дорожках и аллеях;

- на велосипедных дорожках;

- в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;

- в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

- над проезжей частью автомобильных дорог;

- на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

"Принятие предложенных законопроектом изменений будет способствовать повышению уровня безопасности людей, которые пользуются транспортными средствами участвуют в дорожном движении; утверждению и обеспечению прав и свобод человека; уменьшению количества ДТП на автомобильных дорогах Украины", - добавил Стефанчук.

По его словам, реклама на дорогах отвлекает водителей, препятствует оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно усугубляется их яркое освещение в темное время суток.

"Кстати, Украина является одним из лидеров среди стран ЕС по показателям аварийности и последствий ДТП. Только в течение 2019 года совершено 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека, еще 32 736 человек травмированы. ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти молодежи в возрасте 15-24 года и второй по распространенности причиной смерти детей 5-14 лет", - добавил чиновник.

Напомним, за 11 месяцев этого года в Украине произошло более 4000 ДТП и погибло около сотни человек из пьяное вождение.