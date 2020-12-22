В Крыму началась новая волна блокировок украинского радио оккупантами - правозащитники

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Крымская правозащитная группа провела мониторинг вещания станций FM-диапазона на севере полуострова Крым и выяснила, что по сравнению с предыдущим мониторингом, ситуация с распространением украинского сигнала ухудшилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Крымской правозащитной группы.

“Новая волна блокировки украинского FM-вещания на севере Крыма оккупационными властями... Крымская правозащитная группа в декабре 2020 года осуществила новый мониторинг вещания станций FM-диапазона на севере полуострова. По сравнению с предыдущим мониторингом, который состоялся в сентябре, ситуация с распространением украинского сигнала ухудшилась. В декабре сигнал украинских FM-радиостанций зафиксирован лишь в 7 из 19 населенных пунктов. В сентябре этого года украинское вещание было доступно в 12 населенных пунктах из того же самого перечня. В частности, уже не слышно доступный ранее сигнал украинских радиостанций в Армянске, Красноармейском, Завете Ленинском, Соленом озере, Ермаково, Лобаново, Мартыновке”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также невозможно услышать украинские радиостанции в населенных пунктах Вишневка, Овощное, Зеленая Нива, Красноперекопск, Ишунь.

“Во всех этих населенных пунктах на украинских радиочастотах транслируют свои программы российские FM-станции. В Заречном, Джанкое, Придорожном, Воинке можно послушать только одну украинскую радиостанцию. В Новоалександровке и Источном — по 2 радиостанции, а в Предмостное — 6 украинских FM-радиостанций. Вблизи КПВВ „Чонгар“, на оккупированной территории полуострова, можно послушать программы 4 украинских FM-радио, и 2 украинские радиостанции слышно со стороны Крыма у КПВВ „Чаплинка“. В то же время в 13 населенных пунктах из 19 на некоторых частотах зафиксировано одновременное вещание двух станций — украинской и российской. Из-за таких препятствий прослушивание передач на этих частотах исключается. Это свидетельствует о целенаправленной блокировке украинского FM-радиовещания российскими станциями”, — указано в сообщении.

Сообщается, что резкое ухудшение ситуации с распространением украинского радиосигнала в этом районе может свидетельствовать, что новая конструкция стала применяться в том числе и для блокировки украинского вещания на полуострове.

В частности, на время проведения мониторинга вещания украинских FM из Чаплинки, в северном Крыму, блокировали такие российские радиостанции:

— частоту радио “Культура” 95,3 — радио “Крым”;

— частоту “Перец FM” 96,4 — радио “Море”;

— частоту радио “Мейдан” 102,3 — “Спутник”;

— частоту радио “Хаят” 103,5 — “Маяк”.

— частоту радио “Проминь” 106,4 — “Ватан Седасы”.

Вещание украинских FM из Чонгара, в северном Крыму, заглушают российские радиостанции:

— частоту “Украинского радио” 100,7 — радио “Спутник”;

— частоту радио “Проминь” 102,6 — “Вести”;

— частоту “Армия FM” 103 — радио “Крым”;

— частоту “Радио НВ” 104,1 — радио “Море”;

— частоту “Крым.Реалии” 105,9 — “Вести”;

— частоту радио “Херсон FM” 107,8 — “Ватан Седасы”.

“Эти действия оккупационных властей должны быть немедленно прекращены, а вещание украинских радиостанций в Крыму восстановлено. Украине стоит занять более активную позицию в области поиска международно-правовых механизмов с целью привлечения России к ответственности за такие действия”, — говорится в сообщении.

Напомним, УНН сообщал, что в оккупированном Крыму целенаправленно блокируют Украинский радиовещания.