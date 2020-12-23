В оккупированном Крыму анонсировали начало строительства опреснительной установки

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В оккупированном Крыму строительство опреснительной установки начнется с 1 января 2021 года. Об этом заявил подконтрольный России глава полуострова Сергей Аксенов, сообщают “Крым.Реалии”, передает УНН.

“По сути, сейчас идет проектирование, коллеги на „низком старте“ стоят. С 1 января приступят к практическим работам”, — заявил Аксенов.

По его словам, примерный срок постройки опреснительной установки — от 14 до 15 месяцев. Он также добавил, что об отмене графика подачи воды в Симферополе можно будет сказать только после введения в эксплуатацию этой опреснительной установки.

Напомним, Кремль заявил, что они делают все возможное в вопросе воды в аннексированном Крыму, но нужно время.

Также напомним, что воду в оккупированном РФ Севастополе готовились перекачать из искусственного озера.

Ранее правительство России выделило более 8 млрд рублей “на создание опреснителей воды” в аннексированных Крыму и Севастополе. Позже снова решило “выделить средства на водоснабжение” аннексированного Крыма, на этот раз 50 млрд рублей, а в начале октября постановило “выделить больше 5 млрд рублей для водоснабжения” захваченного полуострова.