Харьков прощается с Кернесом: служба в храме уже состоялась

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Харькове в Благовещенском соборе состоялись поминальные мероприятия и прощание с городским головой Геннадием Кернесом. Видео прощания с мэром обнародовал местный паблик, передает УНН.

Так, сообщается, что вблизи собора установили экран, на котором шла трансляция отпевания Геннадия Кернеса.

По данным местных СМИ, у собора собралось немало людей, в основном, с цветами.

В то же время, отмечается, что здание Харьковского национального академического театра оперы и балета, где состоится публичная четырехчасовая церемония прощания с мэром, уже взяло в окружение полиция.

На фасаде здания установлен большой портрет Кернеса.

Напомним, церемония прощания с Геннадием Кернесом состоится с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко. После этого Геннадия Кернеса похоронят со всеми почестями.

В день прощания с городским головой изменится схема движения транспорта в городе. В частности, движение транспорта по пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской, ул. Спартаковской, пл. Конституции, ул. Сумской будет запрещено с 5:30 до 14:00 23 декабря.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в возрасте 61 года в Германии.

Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря.

11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клинике "Шарите".

Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.