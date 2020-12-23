Прощание с Кернесом: очереди из желающих отдать дань памяти мэру, приехали Добкин, Новинский, Кличко

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Четырехчасовая церемония прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом началась в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко. Почтить память мэра уже выстроились в очереди люди, приехали и политики - в частности, Михаил Добкин, Вадим Новинский, Евгений Мураев, Виталий Кличко. Фото и видео с места происшествия публикуют местные паблики, передает УНН.

На обнародованных фото и видео видно много желающих проститься с мэром, перед и в фойе театра выстраиваются очереди.

Народный депутат Вадим Новинский, мэры Киева Виталий Кличко, бизнесмен и друг семьи Павел Фукс, нардеп предыдущих созывов Евгений Мураев тоже приехали попрощаться с Геннадием Кернесом. Бывший председатель Харьковской ОГА, экс-мер Харькова и нардеп предыдущего созыва Михаил Добкин также приехал попрощаться с Кернесом и возложил цветы другу.

Также сообщается, что в городе - "аншлаг" с покупкой цветов, в основном берут розы и гвоздики.

Напомним, церемония прощания с Геннадием Кернесом состоится с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко. После этого Геннадия Кернеса похоронят со всеми почестями.

Ранее сегодня уже прошло отпевание Кернеса в храме в Харькове.

В день прощания с городским головой изменится схема движения транспорта в городе. В частности, движение транспорта по пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской, ул. Спартаковской, пл. Конституции, ул. Сумской будет запрещено с 5:30 до 14:00 23 декабря.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в возрасте 61 года в Германии.

Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря.

11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клинике "Шарите".

Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.