В Украине запустили систему школьных э-журналов и э-дневников

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Украине запустили в опытную эксплуатацию систему школьных электронных журналов и дневников. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Так, Шкарлет сообщил, что "подписан приказ МОН о введении в опытную эксплуатацию программного модуля электронных дневников и журналов заведений общего среднего образования".

"Это государственная разработка, над которой работала команда Министерства образования и науки Украины. Э-журнал является одной из частей автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ), разработанного на базе Института образовательной аналитики. Использование э-журналов и э-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе с любых гаджетов", - отметил Шкарлет.

Доступ к э-журналам и э-дневникам будет происходить с помощью платформы.

На данный момент протестирован интерфейс, через который можно будет получить доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашних заданий и тому подобное. Вся информация будет заполняться учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить к ней доступ.

"Разработчики также позаботились о безопасности. Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ), на базе которого будут работать электронные журналы и дневники, имеет комплексную систему защиты информации (КСЗИ) и соответствующий сертификат Государственной службы специальной связи. Все данные тщательно защищены, а доступ к ним разграничен в соответствии с полномочиями ответственных работников", - заверили в МОН.

Напомним, в следующем году во всех столичных школах заработают электронные дневники.