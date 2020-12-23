Кабмин сегодня планирует утвердить концепцию развития Донецкой и Луганской областей
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует утвердить концепцию развития Донецкой и Луганской областей, а также рассмотреть постановление о размере страхового запаса природного газа на 2021 год, передает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.
Правительство планирует рассмотреть ряд проектов распоряжений, в частности:
▪️ одобрение Концепции экономического развития Донецкой и Луганской областей,
▪️ об утверждении финансового плана акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на 2020 год,
▪️ об одобрении основных направлений деятельности акционерного общества коммерческий банк "ПриватБанк" 2020-2024 годы,
▪️ внесение изменений в Стратегию развития морских портов Украины на период до 2038 года,
▪️ перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству обороны на 2020 год.
Также предполагается рассмотрение проектов постановлений, в частности, о внесении изменений в Типовое положение о станции экстренной медпомощи, о размере страхового запаса природного газа на 2021 год.
Кроме того, чиновники планируют рассмотреть проекты законов о внесении изменений в законодательство по приватизации объектов большой приватизации и о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавируса и проекты указов Президента, в частности, национального координатора в сфере противодействия торговле людьми.
Также предполагается рассмотрение кадровых вопросов.
Напомним, как заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, для того, чтобы инвестор захотел прийти и вложить средства в развитие Донбасса, необходимо создать для него интересные условия.