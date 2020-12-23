Более половины украинцев не поддерживают идею отставки Зеленского - опрос

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Украине 58% граждан не поддерживают идею отставки Президента Украины Владимира Зеленского и назначение досрочных выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса социологической группы Рейтинг.

“Идею отставки Президента и назначения досрочных выборов главы государства респонденты больше не поддерживают (58%), чем поддерживают (39%). С другой стороны, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают больше (58%), чем не поддерживают (39%). Инициативу отставки правительства поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают — 35%”, — говорится в результатах исследования.

В то же время отмечается, что рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет Президент Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют — 56%.

Добавим, опрос проводился с 16 по 20 декабря 2020 года среди взрослого населения во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, как показало исследование в Украине 28% граждан считают Президента Украины Владимира Зеленского “неудачником года”, а 15% называют его наоборот — “политиком года”.