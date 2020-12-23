После сообщений о недоверии в ведомстве Тарана отчитались о взаимодействии с комитетом ВР

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерство обороны, которое возглавляет Андрей Таран, отчиталось о взаимодействии с профильным комитетом парламента - по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, назвав его "взаимной конструктивной настроенностью в формате сотрудничества". Это в пресс-службе Минобороны указали по итогам расширенного заседания коллегии министерства, в котором приняли участие члены этого комитета ВР, передает УНН.

Сообщение Минобороны появилось на фоне появления информации о якобы выражении недоверия министру Тарану в профильном комитете. В то же время, председатель комитета эту информацию в комментарии УНН опроверг.

Так, оборонное ведомство указывает со ссылкой на слова министра обороны Андрея Тарана, что "несмотря на пандемию и новые вызовы, которые стоят перед государством в 2020 году, задачи, определенные Министерству обороны и Вооруженным Силам Украины, в целом выполнены". И указывается, что в 2021 году усилия оборонного ведомства будут направлены прежде всего на внутренние трансформационные процессы на евроатлантических началах. А Министерство обороны Украины и Вооруженные Силы Украины "остаются преданными реформам, призванным приблизить Вооруженные Силы к нормам и стандартам НАТО".

"Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны Украины. В заседании коллегии также приняли народные депутаты Украины, члены комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - председатель комитета Александр Завитневич, заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая и председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Ирина Верещук. Отдельно была отмечена взаимная конструктивная настроенность в формате сотрудничества: профильный комитет парламента - Министерство обороны Украины", - отметили в Минобороны.

На этом заседании, по сообщению, Таран отметил, что "2020-й - год окончания реализации Стратегического оборонного бюллетеня Украины и Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины", и "это те документы, в соответствии с требованиями которых мы проводили реформы в течение четырех лет". "Касательно нашего прогресса в осуществлении реформ свидетельствует и оценка Годовой национальной программы - 2020", - указал министр.

Он также добавил, что в текущем году начата разработка ключевых для государства стратегических документов, таких как План обороны Украины, Стратегия военной безопасности и Стратегический оборонный бюллетень Украины.

Напомним, Таран возглавляет Минобороны с 4 марта 2020 года.