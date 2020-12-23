Все средства которые государство заработает сверх плана, пойдут на зарплаты и соцвыплаты - Шмыгаль

КИЕВ. 23 декабря. УНН. После первого квартала 2021 года Госбюджет может быть и будет пересмотрен, если увеличится выполнение доходов государства. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Хочу подчеркнуть, что важной философией этого бюджета является его реалистичность и сбалансированность. В то же время, если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен", - сказал Шмыгаль.

В частности, по его словам, просмотр предполагается в части увеличения некоторых соцвыплат, в том числе повышение зарплат для врачей.

"Сейчас такой рост запланирован на уровне 30%, или +2,5 тыс. грн. То есть, все средства, которые мы, как государство, заработаем сверх плана, пойдут на зарплаты и соцвыплаты, в том числе и нашим медикам ", - отметил премьер.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует утвердить концепцию развития Донецкой и Луганской областей, а также рассмотреть постановление о размере страхового запаса природного газа на 2021 год.