Прощание с Кернесом завершилось: процессия двинулась на кладбище

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Пятичасовая - из-за большого количества людей - церемония прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко завершилась, процессия двинулась на кладбище, передает УНН со ссылкой на фото на видео из местных пабликов.

Так, завершение церемонии прощания присутствовавшие сопроводили аплодисментами и словами благодарности мэру.

На данный момент кортеж двинулся к городскому кладбищу №2, где должны похоронить Геннадия Кернеса.

Сообщается, что, по предварительным оценкам, в церемонии прощания с Кернесом приняли участие более 100 000 человек.

Напомним, церемония прощания с Геннадием Кернесом проходила с 9:00 до 14 часов в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко. Перед этим в Благовещенском соборе состоялось отпевание Геннадия Кернеса.

В день прощания с городским головой изменится схема движения транспорта в городе. В частности, движение транспорта по пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской, ул. Спартаковской, пл. Конституции, ул. Сумской будет запрещено с 5:30 до 14:00 23 декабря.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в возрасте 61 года в Германии.

Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря.

11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клинике "Шарите".

Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.