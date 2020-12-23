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Выход Украины из структур СНГ: правительство поддержало еще один проект закона

Выход Украины из структур СНГ: правительство поддержало еще один проект закона

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал проект закона “О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей”. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

“Правительство продолжает системную работу по выходу Украины из договоров СНГ. Так, на сегодняшнем заседании Кабмин поддержал проект закона „О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей“ и проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины”, — сообщил он.

Отмечается, что документом предлагается выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 года, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ и ратифицированного Законом Украины от 7 марта 2002- года № 3102-III.

“Выход из указанного Соглашения будет способствовать защите национальных экономических интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины”, — подытожил он.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление о выходе из некоторых международных договоров в области энергетики, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Добавим, что по данным МИД, в конце 2018 — начале 2019 года Кабинет министров Украины денонсировал шесть соглашений Украины с СНГ, а после начала российской агрессии, с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму.

Источник: УНН
Теги: КМУ, СНГ, Украина
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