За неделю зафиксировано около 25 кибератак на сайты ОПГ и Госспецсвязи

КИЕВ. 23 декабря. УНН. С 16 по 22 декабря система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 24 DDoS-атак на сайты Офиса Президента Украины и Госспецсвязи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

“Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 3 069 261 подозрительное событие. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (40%), попыток получения прав администратора (21%), попыток получения прав пользователя (17%), подозрительного исполняемого кода (8%) и попыток сетевого сканирования (7%)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 49 745 атак различных видов (что на 15% меньше, чем на предыдущей неделе). Подавляющее большинство — это сетевые атаки прикладного уровня (95%) и атаки типа “Harvest Attack” (3%).

“Также зафиксировано и заблокировано 24 DDoS-атаки (в частности, на вебесурсы ОПГ и Госспецсвязи)”, — отмечается в сообщении.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3 651 киберинцидент, что на 13% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (99%).

Как ранее сообщалось в УНН, более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти Украины происходит со стороны Российской Федерации.