КСУ завтра рассмотрит дело о создании Национального оператора на рынке табачных изделий

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Конституционный Суд Украины завтра рассмотрит в форме письменного производства дело о конституционности постановления правительства О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий". Об этом УНН сообщили в пресс-службе КСУ.

"24 декабря в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Кабинета министров Украины "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынка табачных изделий"" от 9 сентября 2020 года № 840", - говорится в сообщении.

Сообщается, что субъект права на конституционное представление - 46 народных депутатов Украины - обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать не соответствующим части четвертой статьи 13, частям первой, третьей статьи 42, части первой статьи 64 Конституции Украины (неконституционным ) постановление Кабинета министров Украины "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий"".

Напомним, в КСУ поступило представление от нардепов по реализации проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".