По замалчивание проблем "Украэроруха" заплатят украинцы: экспертная организация StateWatch бьет тревогу

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Финансовая ситуация на стратегическом предприятии “Украэрорух” крайне угрожающая. Предприятие фактически доводится до банкротства с 2017 года. Однако проблема замалчивается руководством самого государственного предприятия и Министерством инфраструктуры. Поэтому рано или поздно за такое замалчивание проблем платить будут налогоплательщики — обычные украинцы. Об этом УНН рассказал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

“Украэрорух — это стратегическое предприятие Украины, и о нем, кстати, недавно докладывали представители Кабмина перед президентом Украины. В августе появилось письмо Зеленского к Шмыгалю, что, мол, надо провести аудит наших стратегических отраслей. И вот как раз во время этого доклада были озвучены очень и очень негативные показатели деятельности Украэроруха за последние 3 года. Начиная с 2017 года предприятие фактически банкрутирует”, — рассказал он.

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Так, по словам Каневского, в 2017 году Украэрорух получил 615 млн грн прибыли за предоставление аэронавигационных услуг. А уже в 2018 году был получен убыток составил 164 млн грн.

“В 2019 году ситуация была катастрофической, годовой убыток составил минус 1 млрд 100 млн грн. Причем секрет долга в том, что основной потребитель услуг Украэроруха — МАУ — накопили по состоянию на конец 2019 года долг в сумме 818 млн грн. В первом квартале 2020 года тенденция продолжается, уже „Украэрорух“ задекларировал 299 млн грн чистого убытка, только за первые три месяца 2020 года. Сама компания и правительство занимают позицию, что всему причиной является ковид, но я хочу особо подчеркнуть — проблемы начались с 2018 года!”, — отмечает эксперт.

Каневский также отметил, что хоть и.о. директора Украэрорух Андрей Ярмак получил часть долгов по наследству, однако убытки также увеличились за время его пребывания в должности. Поэтому, по его мнению, надо срочно провести анализ судебных дел Украэроруха с МАУ и выяснить, почему авиакомпания продолжала получать аэронавигационные услуги годы в долг.

“Надо срочно разобраться, как так случилось, что такой долг накапливается годами и государство не реагировало никак. Надо провести анализ судебных дел между „Украэрорух“ и МАУ, совершить предупредительные шаги со стороны правительства. То есть, если МАУ может обанкротиться, то надо уже сейчас, возможно, вводить туда государственную администрацию, какие-то меры по национализации проводить, так как могут быть все признаки мошеннических действий”, — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем председатель StateWatch считает, что Министерство инфраструктуры и “Украэрорух” не приложили достаточно усилий для решения проблемы. Он также заметил попытки профильного министерства замалчивать существующие проблемы.

“Думаю, что Мининфраструктуры точно прилагает не все усилия, которые необходимо было бы приложить для решения проблемы. Более того — к моему удивлению — МИУ не особо активно коммуницирует эту проблему, умалчивает ее. К большому сожалению, рано или поздно за такое замалчивание будут рассчитываться налогоплательщики. Потому что нужно понимать, что убытки государственного предприятия будут покрываться в первую очередь из бюджета. А может еще и убытки МАУ будут покрываться из бюджета”, — подытожил Каневский.

Напомним, профильный комитет Верховной Рады обеспокоен кризисом на важном стратегическом государственном предприятии “Украэрорух”. Нардепы планируют вынести этот вопрос на заседание и вызвать для объяснений министра инфраструктуры Владислава Криклия.