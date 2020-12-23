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Это полный фальцет: в Минобороны оконфузились с комментарием об отставке Тарана

Это полный фальцет: в Минобороны оконфузились с комментарием об отставке Тарана

Андрей Таран

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя информацию о своей отставке, назвал ее "фальцетом". У пользователей соцсетей такая формулировка вызвала недоумение, а ведомство удалило соответствующее сообщение, передает УНН.

Так, в среду Минобороны в Facebook обнародовало комментарий Андрея Тарана, который звучал следующим образом:

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет".

В комментариях пользователи поинтересовались, не имел министр ли в виду "фальстарт". Отметим, что согласно толкованию Академического толкового словаря, слово "фальцет" используется в литературном языке в значении одного из высоких регистров певческого голоса.

В любом случае, министерство удалило публикацию.

Вместо нее появилось другое сообщение, относительно позиции членов парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В то же время пользователи в комментариях все еще пытаются прояснить ситуацию с "фальцетом".

Кроме того, сообщение оборонного ведомства стал вдохновением для шуток в соцсетях.



Как сообщал УНН, ранее сегодня в СМИ появилась информация о якобы выражении недоверия министру Тарану в профильном комитете.

В то же время, заместитель председателя комитета эту информацию в комментарии УНН опроверг.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина
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