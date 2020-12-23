Это полный фальцет: в Минобороны оконфузились с комментарием об отставке Тарана
Андрей Таран
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя информацию о своей отставке, назвал ее "фальцетом". У пользователей соцсетей такая формулировка вызвала недоумение, а ведомство удалило соответствующее сообщение, передает УНН.
Так, в среду Минобороны в Facebook обнародовало комментарий Андрея Тарана, который звучал следующим образом:
"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет".
В комментариях пользователи поинтересовались, не имел министр ли в виду "фальстарт". Отметим, что согласно толкованию Академического толкового словаря, слово "фальцет" используется в литературном языке в значении одного из высоких регистров певческого голоса.
В любом случае, министерство удалило публикацию.
Вместо нее появилось другое сообщение, относительно позиции членов парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
В то же время пользователи в комментариях все еще пытаются прояснить ситуацию с "фальцетом".
Кроме того, сообщение оборонного ведомства стал вдохновением для шуток в соцсетях.
Фальцет? Фальстарт? Инцест? Не слышит министерство. pic.twitter.com/0x9wWWAOEV- лир (@eugene_lir) December 23, 2020
Украинец о своем путешествии: Достаем четвертый конверт с деньгами на час.- Василий Каминский (@Vasyl_Kaminskiy) December 23, 2020
- Хватит на Буковель?
Пока - Фастов .. # укртви
П.с. является все же вопрос: Фальцет или фальшстарт? Министр обороны Украины Андрей или Таран? pic.twitter.com/JW7uMUeU3i
...- Киевский твитер (@borodean) December 23, 2020
11. Пока - фальцет.
12. Тайно.
Как сообщал УНН, ранее сегодня в СМИ появилась информация о якобы выражении недоверия министру Тарану в профильном комитете.
В то же время, заместитель председателя комитета эту информацию в комментарии УНН опроверг.