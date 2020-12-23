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ООС зафиксировано три обстрела со стороны боевиков

ООС зафиксировано три обстрела со стороны боевиков

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов. Все нарушения вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в пресс-центре.

Так, недалеко от Водяного, что на Приазовье, враг открывал неприцельный огонь вблизи украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета.

На этом же направлении, но уже у Талаковки, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки, где оккупанты открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.

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В пресс-центре отметили, что выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 67 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 22 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня около трех населенных пунктов.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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