Правительство установило льготы на консульские услуги для украинцев за рубежом
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины поддержал установление льгот отдельным категориям граждан Украины при уплате консульского сбора за совершение консульских действий в украинских заграничных дипломатических учреждениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
“23 декабря Кабинет министров Украины поддержал инициативу МИД Украины установить льготы отдельным категориям граждан Украины при уплате консульского сбора за совершение консульских действий в украинском зарубежных дипломатических учреждениях”, — говорится в сообщении.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство Украины поддержало предложение МИД предоставить льготы отдельным категориям граждан при оформлении загранпаспортов и предоставлении нотариальных услуг. Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы в рамках категорий 1 и 2, лица с инвалидностью I и II групп и дети с инвалидностью смогут получить эти услуги бесплатно“.
Министр отметил, что одобренный на заседании Кабинета министров Украины проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий” в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.
“Законопроект создает правовые основания для бесплатного оформления загранпаспортов и предоставления нотариальных услуг лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью I и II групп, детям с инвалидностью”, — говорится в сообщении.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ТОП-7 успехов украинской дипломатии 2020 года. Среди них — укрепление безопасности, “повышение счета” РФ за агрессию и помощь стране в борьбе с COVID-19.