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Кабмин установил цены за проезд по платным дорогам

Кабмин установил цены за проезд по платным дорогам

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил максимальный размер платы за разовый проезд автомобильными дорогами общего пользования, построенными на условиях концессии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня, 23 декабря, на своем заседании правительство утвердило максимальный размер платы за разовый проезд автомобильными дорогами общего пользования, построенными на условиях концессии. Он будет определяться в соответствии с категорией транспортных средств и за каждый километр автодороги", - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что министерство хочет привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог.

"Для этого уже разработана первая программа ГЧП в дорожной отрасли roadppp.in.ua, в рамках которой на первом этапе мы восстановим 6 потенциальных пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км. Сегодняшнее решение правительства позволит создать правовые основания для реализации таких проектов по строительству автодорог на условиях концессии. Кроме того, это будет способствовать повышению заинтересованности со стороны частных инвесторов участвовать в концессионных проектах в дорожном секторе Украины", - пояснил Криклий.

Как напоминает Мининфраструктуры, согласно закону Украины "О концессии", размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, определяется концессионером в соответствии с концессионным договором и с учетом тарифной сетки платы за разовый проезд автомобильной дорогой за каждый километр.

Вместе с тем, размер этой платы не может превышать максимальный размер платы, который устанавливается Кабинетом Министров с учетом вида транспортного средства и уровня инфляции.

Напомним, Криклий ожидает, что концессия дорог принесет Украине 1,5 млрд долларов инвестиций.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, тарифы, дорога, Мининфраструктуры, проезд
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