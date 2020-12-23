Годовщину "Украэроруха" руководитель государственного предприятия будет "праздновать" в суде

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Завтра в Бориспольском районном суде состоится судебное заседание по иску и.о. директора “Украэроруха” Андрея Ярмака к трудовому коллективу предприятия — профсоюзу “Инженерно-технические специалисты”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Так, Андрей Ярмак оспаривает в судебном порядке решение профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации “Инженерно-технические специалисты”. В нем профсоюз, пользуясь предоставленным законом правом, требует у Министерства инфраструктуры расторгнуть трудовой договор с исполняющим обязанности директора “Украэроруха” Андреем Ярмаком. Основанием для такого резонансного решения коллектива является нарушение требований руководством “Украэроруха” трудового законодательства. Более того, в профсоюзе уверены, что кадровая политика руководства противоречит нормам закона, поэтому государство получает значительные убытки, выплачивая материальную помощь при увольнении и компенсации тем, кто возобновился в судебном порядке.

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Также трудовой коллектив “Украэрорух” возмущен нарушением действующего законодательства в разделе назначении руководителя важного стратегического предприятия. Ведь постановлением Кабмина определено, что до объявления конкурсного отбора или на период проведения конкурса исполняющий обязанности руководителя предприятия может быть назначен на срок не более трех месяцев. Между тем Андрей Ярмак продолжает исполнять обязанности директора важного стратегического предприятия на внеконкурсной основе уже более года, не имея для этого оснований, считают в профсоюзе.

Там также уверены, что несоответствие образования и опыта Андрея Ярмака занимаемой должности, особенно в условиях кризиса в “Украэрорухе”, ставит под вопрос эффективное функционирование государственного предприятия.

Напомним, что по словам народного депутата Сергея Бунина министр инфраструктуры Владислав Криклий пытается отменить конкурс на должность директора важного стратегического государственного предприятия “Украэрорух”, чтобы иметь возможность оставить на посту Андрея Ярмака.

Также напомним, что президент федерации профсоюзов сообщил о незаконных увольнениях несогласных в “Украэрорухе”.