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Украина упростила оформление вида на жительство для граждан Беларуси

Украина упростила оформление вида на жительство для граждан Беларуси

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины принял постановление о введении упрощенного порядка оформления вида на жительство в Украине гражданам Республики Беларусь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную миграционную службу.

“Сегодня Правительством принято постановление, которым введен упрощенный порядок оформления вида на жительство гражданам Республики Беларусь, являющихся предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности, специалистами в области информационных технологий и инноваций, и членам их семей”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне граждане Беларуси, которые обратились в территориальные органы ДМС с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию как высококвалифицированные специалисты, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины, а также члены их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители) смогут сразу с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию подать заявление на оформление вида на жительство.

“Удостоверение на временное проживание будет оформлено на весь период рассмотрения их заявления на получение разрешения на иммиграцию, что даст им возможность свободно пересекать государственную границу Украины в течение времени пока будет рассматриваться их заявление на иммиграцию”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что такой порядок будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины упростило процедуру иммиграции для иностранных IТ-специалистов, которые хотят работать в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь
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