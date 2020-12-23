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Арестович объяснил, почему о "плане Б" по Донбассу речь пока не идет

Арестович объяснил, почему о "плане Б" по Донбассу речь пока не идет

Алексей Арестович

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Советник по информационной политике делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович пояснил, что о "плане Б" по Донбасса речь не идет пока существует нормандский формат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украина 24.

"План Б" - это фигура речи. Пока нормандский формат существует, продолжаются переговоры в рамках ТКГ - все идет по плану. Пока все идет по формату, ни о каком "плане Б" речь не идет", - отметил Арестович.

Отметим, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников заявлял, что Украина в вопросе мирного урегулирования конфликта ситуации на Донбассе уже сейчас работает над планом Б.

Как сообщал УНН, Арестович раскрыл план "Б" Зеленского по Донбассу.

Ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинский "план Б" заключается в том, чтобы делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма уже сегодня, независимо от того, когда закончится оккупация.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина
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