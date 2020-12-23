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Матиос предложил "Слугам народа" раздавать пенсионерам билеты на концерты "95 квартала"

Матиос предложил "Слугам народа" раздавать пенсионерам билеты на концерты "95 квартала"

Анатолий Матиос

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос предложил "Слугам народа" раздавать пенсионерам билеты на концерты "95 квартала" стоимостью по 8 тысяч грн. Об этом он заявил в эфире телеканала "ZIK", сообщает УНН.

"Не шутя, пошучу. Чтобы монобольшенство раздавало билеты на "95 квартал" стоимостью по 8 тысяч грн, как это вчера было на концерте, который охраняла полиция. Следующий концерт будет в день окончания локдауна зимнего... Какая разница в чем помогать нашим пенсионерам, можно и билетом. Поэтому предлагаю это сделать нашей власти", - сказал Матиос.

Так, средний размер пенсии в Украине составляет 3 тысячи гривен.

Напомним, пенсии в Украине в 2021 году будут повышаться в несколько этапов.

Как сообщалось, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что "Укрпочта" угрожает прекратить доставку пенсий с 1 января 2021 года, если Кабинет министров Украины не рассмотрит вопрос оплаты доставки пенсий.

Источник: УНН
Теги: Украина, пенсионер, Матиос, Слуга народа
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