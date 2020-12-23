КИЕВ. 23 декабря. УНН. Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос предложил "Слугам народа" раздавать пенсионерам билеты на концерты "95 квартала" стоимостью по 8 тысяч грн. Об этом он заявил в эфире телеканала "ZIK", сообщает УНН.

"Не шутя, пошучу. Чтобы монобольшенство раздавало билеты на "95 квартал" стоимостью по 8 тысяч грн, как это вчера было на концерте, который охраняла полиция. Следующий концерт будет в день окончания локдауна зимнего... Какая разница в чем помогать нашим пенсионерам, можно и билетом. Поэтому предлагаю это сделать нашей власти", - сказал Матиос.

Так, средний размер пенсии в Украине составляет 3 тысячи гривен.

Напомним, пенсии в Украине в 2021 году будут повышаться в несколько этапов.

Как сообщалось, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что "Укрпочта" угрожает прекратить доставку пенсий с 1 января 2021 года, если Кабинет министров Украины не рассмотрит вопрос оплаты доставки пенсий.