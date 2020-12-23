Верещук о решении суда в отношении Дроздова: маленькая, но победа

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Ирина Верещук прокомментировала решение Печерского райсуда Киева относительно командующего Воздушными силами ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова, передает УНН со ссылкой на сообщение Верещук в Facebook.

Она напомнила, что судебное заседание закончилось вчера, 22 декабря, около полуночи.

"Прокуратура просила взять командующего Воздушными силами ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова под домашний арест. Защита просила личное поручительство. Суд решил в пользу личного обязательства. Маленькая, но победа", - написала Верещук.

Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек был доставлен на лечение.

Вчера, 22 декабря, Печерский районный суд отправил под стражу без альтернативы внесения залога руководителя полетов военной части А4104 Александра Жука, подозреваемого по делу о катастрофе военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом.

Кроме того, 22 декабря суд арестовал командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова по упомянутому делу.