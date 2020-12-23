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Украину в январе посетит эмир Кувейта

Украину в январе посетит эмир Кувейта

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В январе Украину посетит Эмир Государства Кувейт шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах. Президент Украины Владимир Зеленский уже дал распоряжение о круглосуточной охране гостя, передает УНН.

Отметим, что эмир Кувейта посетит Украину с 3 по 10 января. В связи с этим Президент Украины издал распоряжение № 557/2020-рп о государственной охране шейха.

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"Управлению государственной охраны Украины обеспечить круглосуточную охрану Эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха во время пребывания в Украине 3 - 10 января 2021 года", - говорится в документе.

Ранее Зеленский пригласил президента ЕБРР в Украину.

Источник: УНН
Теги: Украина, визит, Владимир Зеленский
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