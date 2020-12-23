У Зеленского обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и США

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины (ОПУ) Роман Машовец на встрече с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин подвели итоги сотрудничества в сфере нацбезопасности и обороны в 2020 году и наметили планы развития в этом направлении на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, передает УНН.

Отмечается, что во время встречи было положительно оценено получение Украиной в июне статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО. Роман Машовец подчеркнул неизменность курса Украины на вступление в НАТО и поблагодарил за помощь США в развитии оборонного потенциала Украины и достижении стандартов Альянса.

“Среди наиболее важных результатов отмечено реформирования системы управления Вооруженными силами Украины по стандартам Альянса, создание Комитета по вопросам разведки и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, изменения в перечне воинских званий высшего офицерского состава в соответствии со стандартами ведущих государств — членов НАТО”, — говорится в сообщении.

Особое внимание уделили общим стратегическим командно-штабным учениям “Объединенные усилия — 2020”, в которых вместе с украинскими подразделениями приняли участие представители армий стран-членов НАТО, в частности США и Великобритании.

“Эти учения продемонстрировали, что Украина не остается наедине в войне на Донбассе”, — отмечают в Офисе Президента Украины.

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Что касается дальнейших планов, Украина предлагает начать разработку проекта двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве с США. Документ должен охватить все направления украинско-американского взаимодействия в этой сфере, включая оборонную реформу, в частности:

— системы кадровой политики;

— развитие боевых возможностей ВСУ;

— всестороннее обеспечение и вооружение войск;

— реформирование оборонно-промышленного комплекса;

— подготовку военных подразделений;

— военное образование, науку и развитие оборонных технологий;

— лечение и реабилитацию раненых военнослужащих;

— социальную защиту ветеранов, военнослужащих и членов их семей;

— взаимное участие в международных форматах сотрудничества и другие вопросы.

“Кристина Квин отметила большой объем наработок в оборонной отрасли и отметила важность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО, которая должна практически заработать в следующем году. Она подтвердила готовность Соединенных Штатов продолжить оказание помощи для развития оборонных возможностей Украины и обрабатывать новые форматы двустороннего сотрудничества”, — информируют в Офисе Президента Украины.

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Добавляется, что стороны согласились в следующем году провести работу по дальнейшему развитию договорной базы между Украиной и США об оборонном сотрудничестве и приложить усилия для эффективного использования американской помощи силам обороны Украины, которая запланирована на 2021 год.