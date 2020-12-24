Президент подписал закон о рынке кормов в Украине

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины “О внесении изменений в раздел X „Заключительные и переходные положения“ закона Украины „О безопасности и гигиене кормов“ с целью стабилизации рынка кормов” № 1033-ІХ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

Согласно документу, в течение четырех лет разрешается ввоз в Украину и введение в оборот кормовых добавок без их государственной регистрации в стране, если они разрешены в ЕС и предназначены для производства кормов для непродуктивных животных.

“Разрешение распространяется и на фасованные корма, изготовленные с использованием кормовых добавок, зарегистрированных в Евросоюзе, если такие корма производят на мощностях, расположенных или в Украине, или в государствах — членах ЕС, или имеют разрешение на ввоз в ЕС”, — отметили в Офисе Президента.

Также в течение четырех лет со дня вступления в силу закона разрешаются производство, ввоз или пересылка в Украину, оборот и использование готовых кормов, премиксов и кормовых добавок, зарегистрированных в соответствии с законом Украины “О ветеринарной медицине”, при условии наличия действительных регистрационных удостоверений.

“Этот закон позволит решить проблему с сокращением предложения на рынке кормов, которое возникло из-за неполноценной работы системы государственной регистрации кормовых добавок, и, как следствие — избежать значительных экономических потерь для субъектов хозяйствования. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования”, — сообщили в Офисе Президента Украины.

Напомним, Президент Украины также подписал законы о восстановлении ответственности за ложь в декларациях и о вакцинации от COVID-19.