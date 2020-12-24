Зеленский подписал закон об усилении защиты детей-сирот

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которым установлена инвалидность” № 1020-ИХ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

Отмечается, что документ направлен на улучшение социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые проживают в приемных семьях и детских домах семейного типа.

“Согласно закону, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которым установлена инвалидность, по их выбору могут продолжить проживать в приемной семье, детском доме семейного типа до достижения ними 23-летнего возраста независимо от того, учатся они в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специального предвысшего и высшего образования. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования”, — сообщили в Офисе Президента.

Напомним, Президент Украины также подписал законы о восстановлении ответственности за ложь в декларациях, о вакцинации от COVID-19 и о рынке кормов в Украине.