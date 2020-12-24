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Еврокомиссия: "антигенные" тесты имеют ключевое значение для замедления пандемии

Еврокомиссия: "антигенные" тесты имеют ключевое значение для замедления пандемии

Стелла Кириакидес

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Антигенные тесты дают скорость, надежность и оперативную реакцию по изоляции случаев COVID-19. Это имеет решающее значение для замедления распространения пандемии. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, сообщает УНН.

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"Экспресс-тесты на антиген предлагают нам скорость, надежность и оперативную реакцию для изоляции случаев COVID. Это имеет решающее значение для замедления распространения пандемии. Тестирование будет оставаться фундаментальным в ближайшие месяцы, даже когда мы стремимся начать внедрение наших вакцин в ЕС с 27 декабря. Нам нужно параллельно наращивать возможности тестирования, чтобы держать вирус под контролем", - отметила Кириакидес.

Еврокомиссар также сообщила, что для поддержки стран-членов ЕС в тестировании закуплено более 20 млн тестов на антиген.

Отметим, что в Минздраве обновили алгоритм тестирования на COVID-19.

"Мы также добавили скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, введенные в Украине быстрые тесты "уже поехали в регионы". Кроме того, в Украине ожидают еще 1,5 млн тестов на антиген.

Напомним, в Министерстве здравоохранения также планируют максимально широко использовать отечественный ИФА-тест на антиген коронавируса.

Украинский ИФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген обнаруживает COVID-19 за семь дней до появления первых симптомов и способен так же эффективно находить в биологических образцах больных мутировавший штамм коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Евросоюз, Коронавирус, тестирование, карантин
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