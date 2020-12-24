Верещук рассказала, почему Украина "теряет" космос

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Для "освоения" космоса Украине не хватает средств и национальной космической отрасли. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Космическая отрасль - очень наукоемкая и дорогостоящая. И здесь нам стоит определиться, какие у нас приоритеты: готовы ли мы, как государство, вкладывать миллиарды гривен в освоение космоса? Второй вопрос: а способны ли мы быстро сделать гражданским космос, сделать его частным. Ибо космические программы, как правило, являются государственными, закрытыми, и их надо открывать. А это все законодательные изменения и время", - говорит нардеп.

Украина с равноправного переросла в номинального члена клуба космических держав, продолжила Верещук.

"Сейчас мы потеряли равноправие в партнерстве. Мы поставляем элементы, комплектующие, но, к сожалению, не являемся провайдером. Поэтому, как мы нарисуем, а потом наполним содержанием нашу национальную программу, стратегию космической отрасли, так и будем дальше работать", - добавила она.