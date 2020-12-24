Государство намерено восстановить полный контроль над ЗТМК - заместитель главы Фонда госимущества Кудин

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Фонд госимущества Украины намерен добиться возврата 49% акций ООО "Запорожского титано-магниевого комбината" в государственную собственность в связи с невыполнением компанией Tolexis Trading Limited, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа, условий инвестиционного соглашения. В 2013 году правительство Украины передало Tolexis Trading Limited 49% акций ЗТМК в обмен на обязательства в 110 млн долларов, однако модернизация комбината так и не была проведена. Об этом заявил заместитель главы Фонда госимущества Денис Кудин, информирует УНН.

"По состоянию на сегодняшний день в составе Фонда госимущества сформирована группа юристов, которая во взаимодействии с правоохранительными органами в рамках судебных разбирательств проливает свет на то, что происходит на ЗТМК с 2013 года, работая над возвращением принадлежащих Tolexis Trading Limited акций государству", - заявил Кудин.

По словам Кудина, в связи с действиями подконтрольной Дмитрию Фирташу компании Tolexis Trading Limited, а также бывшего руководства ЗТМК во главе с Владимиром Сиваком, общая сумма убытков комбината за 2018-2019 годы составила более 1,4 млрд гривен, а падение производственных возможностей комбината превысило 50% по сравнению с проектной мощностью - с 900 до 390 тонн титановой губки в месяц.

Фонд госимущества совместно с руководством ЗТМК разработал план финансового оздоровления и модернизации предприятия. Планируется, что благодаря прямым закупкам электроэнергии и установке новых электролизеров, уже к апрелю 2021 года ЗТМК сможет нарастить объем готовой продукции, выпускаемой на 50% и снизить себестоимость продукции.

Оценивая перспективы работы Запорожского титано-магниевого комбината, Кудин отметил, что предприятие может стать одним из локомотивов экономического роста Запорожской области, принося дополнительно до 0,25% национального ВВП уже в 2022 году.

"Мы уверены, что проведение финансового оздоровления и модернизации ЗТМК, а также дальнейшее проведение справедливого прозрачного конкурса по приватизации запорожского комбината станет позитивным сигналом для национальных и международных игроков, которые готовы реально инвестировать в экономику Украины. Украине так сильно нужен экономический рост - развитие ЗТМК может обеспечить дополнительно 0,25% роста ВВП уже в 2022 году", - подытожил Кудин.

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", 51% акций которого принадлежат государству, является одним из крупнейших в Европе производителей титановой губки.

Напомним, в ноябре 2020 года Фонд госимущества инициировал внесение ЗТМК в перечень объектов приватизации, что позволило разблокировать счета предприятия и восстановить его работу.