Зеленский продлил на год "особый статус" Донбасса

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Закон, продлевающий до 31 декабря 2021 года действие статьи 1 закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, возвращен в ВР с подписью Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на сайт парламента.

“Возвращен с подписью от Президента”, — говорится на сайте ВР.

Законопроектом продлевается на год до конца 2021 года возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 Закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 15 декабря, приняли в целом законопроект № 4467 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”. Соответствующее решение поддержали 304 народных депутатов Украины.



Как сообщалось, накануне на заседании комитета организации государственной власти одобрили законопроект о продлении закона о “особом статусе” Донбасса.