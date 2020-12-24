Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 0,2038  EUR: 34,62 0,0487 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5415

Зеленский продлил на год "особый статус" Донбасса

Зеленский продлил на год "особый статус" Донбасса

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Закон, продлевающий до 31 декабря 2021 года действие статьи 1 закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, возвращен в ВР с подписью Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на сайт парламента.

“Возвращен с подписью от Президента”, — говорится на сайте ВР.

Законопроектом продлевается на год до конца 2021 года возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 Закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 15 декабря, приняли в целом законопроект № 4467 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”. Соответствующее решение поддержали 304 народных депутатов Украины.

Как сообщалось, накануне на заседании комитета организации государственной власти одобрили законопроект о продлении закона о “особом статусе” Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, особый статус, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.