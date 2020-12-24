Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 0,2038  EUR: 34,62 0,0487 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4980

Кабмин не планирует прекращать международное авиасообщение во время новогодних праздников - Кулеба

Кабмин не планирует прекращать международное авиасообщение во время новогодних праздников - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Кабинет министров пока не планирует прекращать международное авиасообщение на время международных и рождественских праздников. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Следующая тема, которая беспокоит многих - это планы по прекращению авиасообщения из-за пандемии, или ограничение путешествий на время праздников. Я хочу воспользоваться этой возможностью и заверить, что таких планов нет. Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение", - сказал глава МИДа.

Вместе с тем он призвал украинцев, которые планируют путешествовать, соблюдать максимальные правила безопасности во время путешествий.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина не будет приостанавливать авиасообщение с Великобританией в связи с появлением там нового штамма коронавируса.

Как сообщал УНН, на этой неделе около 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

Источник: УНН
Теги: МИД, Кабмин, Коронавирус, карантин, авиа, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.