Кабмин не планирует прекращать международное авиасообщение во время новогодних праздников - Кулеба

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Кабинет министров пока не планирует прекращать международное авиасообщение на время международных и рождественских праздников. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Следующая тема, которая беспокоит многих - это планы по прекращению авиасообщения из-за пандемии, или ограничение путешествий на время праздников. Я хочу воспользоваться этой возможностью и заверить, что таких планов нет. Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение", - сказал глава МИДа.

Вместе с тем он призвал украинцев, которые планируют путешествовать, соблюдать максимальные правила безопасности во время путешествий.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина не будет приостанавливать авиасообщение с Великобританией в связи с появлением там нового штамма коронавируса.

Как сообщал УНН, на этой неделе около 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.