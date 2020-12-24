МИД работает над визитом Зеленского в США и Байдена - в Украину

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины постоянно работает над вопросом организации визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, так же как и президента США в нашу страну. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

“Инаугурация Байдена готовится, формат инаугурации окончательно, по состоянию на это утро, еще не определен, приглашения не рассылались. Что касается визита Президента, безусловно, визит Президента Украины в Соединенные Штаты, так же как и визит президента Соединенных Штатов в Украине — это вопросы, которые постоянно находятся в нашей повестке дня, и мы над ними работаем”, — заявил министр.

Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря по киевскому времени, в Коллегии выборщиков США завершили голосование и подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена, который получил 306 голосов из 270 необходимых для победы.



Добавим, что новоизбранный президент США будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации 20 января.



Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом, Трамп неоднократно намекал на фальсификациях со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов.



Команда Трампа обжаловала итоги выборов в судах, однако потерпела поражение.