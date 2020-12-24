В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора "стал на личную защиту Татарова"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что Офис Генерального прокурора Украины осуществил беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро, передав дело заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова в Службу безопасности Украины и принял его личную защиту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Офис Генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование НАБУ. 23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины. Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования.

"Таким образом Офис Генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины. Детективы НАБУ имеют доказательства того, что заместитель руководителя Офиса Президента, в прошлом - ТОП-чиновник государственной компании "УкрБуд" - причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины", - отмечается в сообщении.

Так, в НАБУ сообщают, что еще 1 декабря, накануне сообщения ему о подозрении, Генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров, что отсрочило сообщение о подозрении должностному лицу на 17 дней.

Сегодня в 12:30 ВАКС должен был выбрать ТОП-чиновнику Офиса Президента меру пресечения.

"Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра. Поэтому, вместо защиты интересов государства, понесла убытки из-за действий подозреваемого, Офис Генерального прокурора фактически встал на его личную защиту. Такие действия полностью дискредитируют орган государственной власти, чья деятельность должна основываться на верховенстве права, законности и справедливости, беспристрастности и объективности. Всем этим ОГП пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции", - говорится в сообщении.

Напомним, у Венедиктовой решили передать дело Татарова от НАБУ в СБУ.