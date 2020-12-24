Запрет на полеты в Великобританию не исключили: Кулеба назвал условия

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украина пересмотрит решение относительно возможности прекращения авиасообщения с Великобританией, если уровень угрозы, вызванной новой мутацией коронавируса, существенно повысится. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"После первой волны стран, которые установили запрет на полеты с Великобританией, этот список расширяется. Второй волны не было", - отметил министр.

Он отметил, что соответствующий запрет установили страны, имеющие наиболее динамичный и большой пассажиропоток с Британией, и накануне праздников почувствовавшие особую угрозу.

"У нас сейчас очень ограничено, сведено до критического минимума авиасообщение с Британией. Ситуация остается контролируемой. Мы внимательно следим за ситуацией вокруг нового штамма в ЕС и пока не видим оснований для того, чтобы закрывать полностью авиасообщение с Великобританией. Если уровень угрозы существенно повысится, тогда мы снова посмотрим на этот вопрос. Но пока, я считаю, мы не должны принимать решение поспешно, только потому что кто-то этого тоже принял", - пояснил дипломат.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина не будет приостанавливать авиасообщение с Великобританией в связи с появлением там нового штамма коронавируса.

Как сообщал УНН, на этой неделе около 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

Более строгие ограничения на Рождество ввели в британской столице Лондоне и окрестностях с воскресенья, 20 декабря, в том числе из-за нового варианта коронавируса, который распространяется регионом.