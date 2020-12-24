Зеленский прибыл в Запорожскую область

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область, во время которой примет участие в ряде мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Глава государства ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в городе Запорожье. Владимир Зеленский также ознакомится с результатами и перспективами реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский продлил на год "особый статус" Донбасса.