Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 0,2038  EUR: 34,62 0,0487 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
25065

Зеленский прибыл в Запорожскую область

Зеленский прибыл в Запорожскую область

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область, во время которой примет участие в ряде мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Глава государства ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в городе Запорожье. Владимир Зеленский также ознакомится с результатами и перспективами реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский продлил на год "особый статус" Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, визит, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.