Верещук рассказала о роли Украины в битве за "новый" космос

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украина теряет позиции в развитии космической отрасли. Однако, при желании чиновников, страна может стать полноценным членом клуба космических держав. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Для начала Украина должна определиться, зачем ей космос, говорит нардеп.

"Это должно быть приоритетом для государства. Я помню большую работу по этому поводу Леонида Кучмы в 1997 году. Он, как вы знаете, был причастность к космической отрасли, непосредственно, и точно понимал, для чего это государству. Сейчас приоритеты другие, и это - объективно: агрессия РФ и те проблемы, с которыми мы сейчас боремся", - говорит Верещук.

Впрочем, Украина может развивать как частный, так и гражданский космос, убеждена нардеп.

"Это может быть государственно-частное партнерство, международное партнерство, кстати. Мы можем взять себе в партнеры те государства, которые не являются космическими. Например, Польша. Советский Союз сделал все, чтобы она не была космической державой, а они сейчас и над космической программой хотят работать, и ракетоноситель делать. Можно привязаться к висококосмичным государствам. Например, Франция - она в клубе космических держав. Не говоря о США. Мы можем сделать несколько программ и стать частью большого проекта, и здесь - никакой фантастики", - считает она.

Ранее Верещук отметила, что сегодня Украина не имеет ни средств, ни стратегии в освоении космоса.