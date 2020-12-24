Кулеба: я доволен реакцией РФ на Крымскую платформу

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Российская Федерация пытается всячески дискредитировать инициативу Крымской платформы, в следующем году она станет одним из эпицентров гибридной войны России против Украины. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

“Реакцией Российской Федерации на Крымскую платформу я доволен, эта реакция очень нервная, они пытаются всячески дискредитировать эту идею, я получаю много информации по этому поводу с разных каналов. Есть то, что вы можете видеть в публичном пространстве, мы еще видим дополнительный объем информации”, — сказал министр.

По его словам, россияне нервничают, и прилагать все усилия для того, чтобы дискредитировать эту инициативу.

“Мы с вами должны понимать, что в следующем году Крымская платформа будет одним из эпицентров гибридной войны России против Украины. Но мы знаем, что правда на нашей стороне, мы знаем, что делаем правильное, правое дело, и на нашей стороне есть достаточное количество союзников для того, чтобы достичь в этой сфере успеха”, — добавил Кулеба.

Напомним, министерство иностранных дел видит Россию частью “Крымской платформы”, поскольку с ней приходится вести переговоры о деоккупации полуострова.



Однако Кремль пытается дискредитировать эту площадку.

Ранее руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма — Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества касательно деоккупации Крыма и защиты прав и интересов крымчан.



Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.