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Татаров пришел в Антикоррупционный суд

Татаров пришел в Антикоррупционный суд

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров пришел в Высший антикоррупционный суд, где сегодня запланировано заседание по рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, передает корреспондент УНН.

Так, Татаров пришел к ВАКС, где сегодня запланировано заседание о избрании ему меры пресечения.

Напомним, у Венедиктовой решили передать дело Татарова от НАБУ в СБУ.

Как сообщалось, САП будет настаивать на аресте Татарова с возможностью внесения залога в 10 млн грн.

Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, екскинцевий бенефициарный владелец ООО “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 УК Украины).

Источник: УНН
Теги: Украина
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