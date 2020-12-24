Мировые финансовые организации во время кризиса COVID-19 рекомендуют странам инвестировать в инфраструктуру

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В июне этого года одна из крупнейших консалтинговых компаний мира - Deloitte опубликовала общие рекомендации по борьбе с последствиями коронакризиса. Как отмечают аналитики, именно инфраструктурные инвестиции решают ряд критических для постковидных экономик проблем: сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение потребности в отечественных материалах, децентрализация расходов, сохранение экспорта товаров и импорта инвестиций. Об этом сообщает издание НВ, информирует УНН.

"Инвестиции в постоянную инфраструктуру станут инструментом перезапуска двигателя мировой экономики после пандемии COVID-19 — с помощью развития более устойчивых сообществ, а также создания миллионов рабочих мест", — отмечают эксперты Deloitte.

Как сообщает НВ, реализуемая в Украине программа "Большое строительство" дала зеленый свет многим долговременным национальным мегапроектам, таким как:

▪️ восстановление мостов — за 5 лет планируется обновить 1385 искусственных сооружений по всей стране;

▪️ в этом году обновлено уже более 150 искусственных сооружений, план на следующий год — 350 искусственных сооружений;

▪️ строительство Запорожского и Кременчугского мостов — огромные инфраструктурные проекты, которых уже давно не видела независимая Украина. Завершить Запорожский мост и начать строительство Кременчугского моста планируется уже в 2021 году;

▪️ строительство Киевской объездной дороги — впервые есть шансы наконец довести до конца. Сейчас продолжаются тендеры на проектирование первых двух участков, а закончить всю объездную планируется до 2025 года;

▪️ обновление 24 тыс. км государственных дорог и 8000 км местных дорог — план до 2024 года, который позволит создать в Украине современную европейскую дорожную сеть.

В этом году сразу несколько влиятельных международных организаций открыто выступили с поддержкой инфраструктурных инвестиций как одного из эффективных способов преодоления кризиса. Это Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Международный экономический форум (WEF), Международный валютный фонд (IMF), Всемирный банк (World Bank) и др.

"Несмотря на разные акценты, все сходятся в трех основных тезисах: инфраструктурные проекты гораздо эффективнее во времена спада экономики, чем во времена роста. Различные исследования определяют экономический мультипликатор строительства в рецессию от 1,6 до 3,2. Если говорить проще, то вложение 1 грн в строительство для экономики дает на выходе от 1,6 грн до 3,2 грн", - говорится в публикации.

В конце 2020 года даже самые сильные мировые экономики не избежали рецессии. Украина не исключение. Во втором квартале реальный ВВП страны упал на -11,3%. Но, по прогнозам Ukraine Economic Outlook, падение реального ВВП страны останется на уровне -5%. От финансовой пропасти нас спасают рекордные государственные расходы на инфраструктуру.