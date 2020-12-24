ВАКС начал заседание по избранию меры пресечения Татарову

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства прокурора об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову, передает корреспондент УНН.

Так, суд начал заседание по рассмотрению ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Татарову.

Напомним, сегодня Офис генпрокурора решил забрать дело Татарова в НАБУ и передал его СБУ. В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора "стал на личную защиту Татарова".

Ранее стало известно, что ВАКС рассмотрит ходатайство об аресте Татарова с возможностью внесения залога сегодня, 24 декабря.

Как сообщалось, САП будет настаивать на аресте Татарова с возможностью внесения залога в 10 млн грн.

Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю главы Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель главы Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).