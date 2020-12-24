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Бюджетный комитет согласовал выделить 1,4 млрд грн на вакцины против COVID-19

Бюджетный комитет согласовал выделить 1,4 млрд грн на вакцины против COVID-19

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Бюджетный комитет ВР согласовал выделение 1,4 млрд грн из Госбюджета-2020 на вакцины против COVID-19. Об этом написал в Telegram член комитета, нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Только что Бюджетный комитет ВР согласовал выделение 1,4 млрд грн из Госбюджета-2020 на закупку вакцины против COVID-19. Не зря мы поднимали эту тему на всех уровнях", - написал Гончаренко.

Напомним, первые партии вакцины от COVID-19 уже отправили в 27 стран ЕС, в ближайшие дни они прибудут к месту назначения для старта вакцинации 27, 28 и 29 декабря.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, Алексей Гончаренко, вакцина, Коронавирус, комитет, нардепы
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