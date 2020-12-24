После передачи дела с НАБУ суд по Татарову отложили
Олег Татаров
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил на 28 декабря рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову, передает корреспондент УНН.
"Дата следующего судебного заседания 28 декабря в 12:30", - сказал судья.
Так, суд отложил заседание из-за необходимости выяснения полномочий прокуроров.
Напомним, в Офисе Генпрокурора Ирины Венедиктовой решили передать дело Татарова из НАБУ в СБУ.
В ответ в НАБУ заявили, что Офис Генерального прокурора Украины осуществил "беспрецедентное" в истории Украины вмешательство в расследование Бюро, передав дело Татарова в Службу безопасности Украины и встал на его личную защиту.
Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.
НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.
В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, бывший конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины).