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Главу КСУ Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения

Главу КСУ Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения

Александр Тупицкий

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого вызывают на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для сообщения о подозрении. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ОГПУ.

"Главу КСУ вызывают на понедельник в Офис Генпрокурора для участия в процессуальном действии - осуществлении сообщения о подозрении", - сказали в пресс-службе.

Отметим, что в ОГПУ не уточняют, в рамках какого дела Тупицкого вызывают.

Напомним, ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации.

Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены главой Конституционного суда Украины.

В ноябре 2020 года глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственное бюро расследований, где его должны были допросить.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина, судьи, Конституционный суд
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