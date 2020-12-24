"Антисуркисовский" закон заблокирует скандальное решение Печерского суда: Минюст продолжает настаивать на нем

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Верховной Раде еще в начале сентября был зарегистрирован так называемый "антисуркисовский" закон, принятие которого должно исключить возможность выплаты оффшорам семьи Суркисов 350 млн грн. По сути, законопроект призван урегулировать процедуры исполнения судебных решений, которые приняты в качестве обеспечения. Позже в Раде появился еще один - фактически идентичный. И оба пока продолжают оставаться без движения. В Минюсте продолжают настаивать на важности документов и говорят, что просили Раду ускорить их рассмотрение. Об этом в комментарии УНН рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Законопроекты, конечно, не потеряли актуальность, Верховный Суд (своим решением о приостановлении исполнения постановления Печерского суда от 2 сентября - ред.) дал паузу, оценочно, где-то на год, но время идет, и неопределенность будет расти.

При подаче нашего законопроекта (Минюста - ред.), мы просили ускорить его рассмотрение, и просьбу не снимали, но это не срабатывало никогда и не работает. В ВР свои механизмы приоритизации", - отметил министр.

Малюська при этом подчеркнул, что принятие соответствующего законопроекта полностью сделает невозможным выполнение решения Печерского райсуда столицы (от 2 сентября текущего года), которым судья Сергей Вовк, без рассмотрения спора по существу, постановил выплатить 350 млн долл. оффшорам семьи Суркисов.

"Сделает невозможным. А правила об обратном действии (закона - ред.) в этой ситуации не имеют никакого отношения. Но это узкоспециализированный юридический вопрос, несколькими предложениями объяснить невозможно", - добавил он.

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Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на 350 млн долларов. И сделал это без рассмотрения спора по существу - как обеспечение иска.

7 сентября депутат Камельчук внес в Раду законопроект № 4064 - с целью заблокировать возможность осуществления таких выплат. Позже, аналогичный проект, с разницей лишь в названии, внес еще и Минюст.

8 сентября исполнение скандального постановления Печерского суда остановил Верховой Суд.

Вместе с тем, недавно "Приват" сообщил о попытке оффшоров семьи Суркисов остановить обжалование решения о 350 млн долларов. Кроме того, банк озвучил требование, чтобы кассационное производство на решение Печерского суда от 2 сентября на пользу семьи олигархов слушал ВС.