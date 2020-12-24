Комитет Рады отказался рассматривать вероятное "кнопкодавство" при голосовании за Шкарлета
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента на заседании отказались рассматривать факты предполагаемого "кнопкодавства" при голосовании за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
"Неделю назад Рада "проголосовала" назначение Шкарлета... На табло был необходимый минимум - 226 голосов. Но такое голосование состоялось исключительно за счет кнопкодавства. Сегодня в 11:00 по поручению Спикера собрался Комитет ВРУ по вопросам Регламента, чтобы разобраться с этим вопросом", - отмечает он.
По словам Железняка, на заседании фракция "Голос" собиралась показать факты о том, что минимум 3️ случая кнопкодавства было зафиксировано.
"Но Регламентный комитет крайне агрессивно отказался даже посмотреть на эти факты. Не интересно большинству депутатов, ответственных за вопросы регламента и депутатской этики, рассматривать вопросы регламента и депутатской этики. А параллельно, совершенно случайно, Управление государственной охраны Украины до сих пор не дало видео с камер зале Рады. Доступ к камерам есть, а вот чтобы дать информацию нет. Может, потому что это 100% доказательства уголовного преступления ряда депутатов?", - добавил нардеп.
Напомним, Комитету Рады по вопросам регламента было поручено разобраться с ситуацией с предполагаемым "кнопкодавством" при голосовании за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Так, спикер ВРУ Дмитрий Разумков поручил руководителям фракций и групп собраться в его кабинете и объявил перерыв в заседании парламента из-за вероятного "кнопкодавства" при голосовании за министров.
Накануне Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки.
В частности, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
После этого во фракции "Голос" заявили журналистам, что нардеп от ОПЗЖ, чья карточка проголосовала за назначение Шкарлета, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.