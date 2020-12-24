КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о создании Нацоператора на рынке табачных изделий

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части рассмотрения дела о конституционности создания Национального оператора на рынке табачных изделий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Так, Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрела дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Кабинета министров Украины "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий"" от 9 сентября 2020 года № 840.

Сообщается, что о содержании конституционного представления и основании для открытия конституционного производства по делу проинформировал судья-докладчик Александр Литвинов.

"В частности, было отмечено, что субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать не соответствующим части четвертой статьи 13, частям первой, третьей статьи 42, части первой статьи 64 Конституции Украины (неконституционным) постановление Кабинета министров Украины "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий"", - говорится в сообщении.

Так, по мнению авторов ходатайства, указанное Постановление является неконституционным, поскольку его положения направлены на неправомерное ограничение конкуренции, установление и закрепление на длительное время монопольного положения одного субъекта предпринимательской деятельности на рынке, а также делают невозможным осуществление предпринимательской деятельности другими субъектами хозяйствования в указанные сфере.

"Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, Большая палата Конституционного Суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решения", - отмечается в сообщении.

Напомним, в КСУ поступило представление от нардепов по реализации проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".