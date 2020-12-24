Минздрав: в Украине пока не зарегистрировано "британской" мутации коронавируса

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине пока официально не зарегистрировано ни одного случая новой мутации коронавируса, которую впервые обнаружили в Великобритании. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы постоянно в контакте с нашими международными экспертами, коллегами из других стран по борьбе с COVID-19. Вообще количество мутаций, которые произошли с коронавирусом - это 12 тыс. Они разного характера", - сказал министр.

По его словам, по подтвержденным данным коллег из Великобритании, новый вид коронавируса стал на 70% более заразным. В то же время, у них нет данных, что данная мутация вызывает более сильные осложнения или более тяжелое течение болезни.

"Мы сейчас усилили контроль над секвенированием для того, чтобы мы сразу могли выделить, что это именно этот штамм. Наши тест-системы (ПЦР-тестирование) позволяют не пропустить этот вид, даже если это этот штамм. В Украине пока официально не зафиксировано случаев. В мире, кроме Великобритании, случаи зарегистрированы в Австралии, Дании, Нидерландах", - заявил глава Минздрава.

Отметим, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса, который, по словам премьер-министра королевства Бориса Джонсона, на 70% заразнее. Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии, мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Новый штамм COVID-19 также обнаружили в Израиле и подозревают его наличие в Ирландии.

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пересмотрит решение о возможности прекращения авиасообщения с Великобританией, если уровень угрозы, вызванной новой мутацией коронавируса, существенно повысится.